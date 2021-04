Ascolti TV | Sabato 3 aprile 2021 Amici 27 4% travolge De Sica 9 6%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 4 aprile 2021) Madame ad(da Facebook) Nella serata di ieri,, su Rai1 Christian De– Una Serata tra, in onda dalle 21.41 alle 24.04, ha conquistato 2.218.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Canale 5, in onda dalle 21.31 alle 24.49, ha raccolto davanti al video 5.754.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.102.000 spettatori (4.3%) e Blue Bloods da 1.198.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Bigfoot Junior ha intrattenuto 1.299.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.804.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rete4 Ben Hur totalizza un a.m. di 954.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Eden – Speciale Missione Pianeta ha registrato 447.000 spettatori con ...