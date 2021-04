(Di domenica 4 aprile 2021) La giornata sportiva – sabato 3– era caratterizzata dalle prove del Motomondiale e dalle partite di Serie A. Alla sera il calcio aveva in scaletta su Sky il confronto Bologna-Inter, ma questo poteva costituire un freno solo parziale al prevedibile strapotere di Maria De, che si è presentata on air con il terzo serale di Amici avendo di fronte Una serata tra amici, con Christian Demattatore. Nella griglia poi, i telesu Rai2, isu Rete4 e Italia 1, mentre Rai3 con Città segrete e Corradoha visitato Palermo e Licia Colò ha parlato di natura e sostenibilità su La7. Ecco la graduatoria per. Amici cala un po’ ma tramortisce Una serata tra amici, ennesimo flop della collana ‘A grande richiesta’. Sul podio ...

Advertising

emabrue : Ascolti Tv 3 aprile: De Filippi cancella De Sica. Augias batte film e telefilm, bene Ben Hur - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 3 aprile 2021 - tvblogit : Ascolti tv sabato 3 aprile 2021 - MaurizioAlbiati : 5.700.000 spettatori, 27% di share #Amici20 avanti così, bravi @LCuccarini?????? - AndreaAAmato : #AscoltiTv 3 aprile: De Filippi cancella De Sica. Augias batte film e telefilm, bene Ben Hur @QuiMediaset_it… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Tv sabato 32021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ...Leggi anche I film da vedere in streaming adGiulia De Lellis debutterà al cinema come ... Che musica? Prima mi limitavo al pop, ma ultimamente ho iniziato a spaziare: dall'indie al rock, ...Ascolti tv 3 aprile: ancora boom serale di Amici, flop clamoroso Una serata tra Amici. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Cambiamenti in arrivo per Barbara D'Urso, da anni regina del pomeriggio ma anche della prima serata di Canale 5. A partire dal 4 aprile, il suo talk show Live - Non è la D'Urso non sarà più trasmesso ...