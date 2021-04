Ascoli-Vicenza: probabili formazioni e tv (Di domenica 4 aprile 2021) Lunedì 5 aprile 2021 alle ore 15.00 al Del Duca si disputerà Ascoli-Vicenza, gara valida per la 32° giornata di campionato di Serie B. Ecco le probabili formazioni e dove seguire il match in tv. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata l’Ascoli ha rimediato una sconfitta in rimonta in casa del Cosenza al San Vito Marulla. I bianconeri erano passati in vantaggio con Quaranta, ma poi i calabresi hanno ribaltato la situazione con Tremolada e Kone. I marchigiani si trovano al 18° posto in classifica con 28 punti, a -2 dalla Reggiana e a -4 dal Cosenza. Il Vicenza ha invece superato in casa al Menti il Cittadella per 1 a 0, grazie alla rete al 20? di Nalini. Terza vittoria nelle ultime cinque giornate per la squadra di Di Carlo che sogna i playoff. I veneti occupano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Lunedì 5 aprile 2021 alle ore 15.00 al Del Duca si disputerà, gara valida per la 32° giornata di campionato di Serie B. Ecco lee dove seguire il match in tv. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata l’ha rimediato una sconfitta in rimonta in casa del Cosenza al San Vito Marulla. I bianconeri erano passati in vantaggio con Quaranta, ma poi i calabresi hanno ribaltato la situazione con Tremolada e Kone. I marchigiani si trovano al 18° posto in classifica con 28 punti, a -2 dalla Reggiana e a -4 dal Cosenza. Ilha invece superato in casa al Menti il Cittadella per 1 a 0, grazie alla rete al 20? di Nalini. Terza vittoria nelle ultime cinque giornate per la squadra di Di Carlo che sogna i playoff. I veneti occupano ...

