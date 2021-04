Arbitro Real Madrid Liverpool: designato il direttore di gara del match di Champions (Di domenica 4 aprile 2021) La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per il quarto d’andata di Champions League tra Real Madrid e Liverpool La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per il quarto d’andata di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, che andrà in scena martedì 6 aprile alle 21.00 Sarà il tedesco Felix Brych a dirigere il match. Assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp. Quarto uomo Tobias Stieler mentre al VAR ci sarà Marco Fritz. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per il quarto d’andata diLeague traLa UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale per il quarto d’andata diLeague tra, che andrà in scena martedì 6 aprile alle 21.00 Sarà il tedesco Felix Brych a dirigere il. Assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp. Quarto uomo Tobias Stieler mentre al VAR ci sarà Marco Fritz. Leggi su Calcionews24.com

