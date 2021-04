“Apples” | il film di Christos Nikou è disponibile su miocinema

Leggi su iodonna

(Di domenica 4 aprile 2021) Aris Servetalis in “” (foto di Bartosz Swiniarski).Genere: Drammatico, fantastico ???Regia di. Con Aris Servetalis, Sofia Georgovas Sili, Anna Kalaitzidou. Suha immaginato – in tempi non sospetti – che il mondo venisse colpito da una pandemia. Aris Servetalis in “” (foto di Bartosz Swiniarski). I contagiati perdono la memoria e, se nessuno li reclama, finiscono nel reparto smemorati anonimi dell’ospedale. Leggi anche › Cosa guardare su Prime Video ad aprile: serie tv eda non perdere › Cosa guardare su Netflix ad ...