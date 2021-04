Antonella Bellutti: «Il mio nuovo traguardo è la presidenza del Coni» (Di domenica 4 aprile 2021) Antonella Bellutti, in un Paese in cui solo una della 45 federazioni nazionali sportive ha una donna presidente, come le viene in mente di candidarsi alla presidenza del Coni?«Non è stato facile decidere. So che mi esporrò a rischi, fatiche, critiche, ma se non lo facessi sarebbe un rimpianto inconsolabile, visto che scendo in campo per una causa che ritengo giusta e necessaria». La sportiva Antonella Bellutti è l’unica atleta italiana ad aver fatto parte della Nazionale di tre diverse federazioni sportive Leggi anche › Federica Pellegrini positiva alla Covid 19: «Volevo solo tornare a gareggiare. Mi dispiace tanto» › Federica Pellegrini: ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 aprile 2021), in un Paese in cui solo una della 45 federazioni nazionali sportive ha una donna presidente, come le viene in mente di candidarsi alladel?«Non è stato facile decidere. So che mi esporrò a rischi, fatiche, critiche, ma se non lo facessi sarebbe un rimpianto inconsolabile, visto che scendo in campo per una causa che ritengo giusta e necessaria». La sportivaè l’unica atleta italiana ad aver fatto parte della Nazionale di tre diverse federazioni sportive Leggi anche › Federica Pellegrini positiva alla Covid 19: «Volevo solo tornare a gareggiare. Mi dispiace tanto» › Federica Pellegrini: ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Bellutti C'è Fede nel futuro: la lezione delle donne Ad un ruolo direttivo aspira pure Antonella Bellutti. Da ciclista, ha vinto due ori olimpici sul velodromo: nel 1996 ad Atlanta si impose nell'inseguimento, nel 2000 a Sydney trionfò nella prova a ...

Di Rocco si candida alla presidenza Coni. E attacca Malagò: 'Gestione personalistica' ... presidente della Federciclismo fino a poche settimane fa, alla presidenza del Coni e alla sfida del 13 maggio con Giovanni Malagò e Antonella Bellutti. La notizia è il modo in cui lo fa. Con un ...

