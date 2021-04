Anticipazioni Domenica In: Mara Venier e la dedica all’amico spagnolo | Ecco chi è (Di domenica 4 aprile 2021) La zia Mara Venier, mentre si mostra alle prese con le prove di ‘Domenica In’, ha voluto lanciare un messaggio ad un suo amico spagnolo Mara Venier (Instagram)Anche se ormai sono tantissimi gli anni che Mara è alla guida della trasmissione “Domenica In”, gli ascolti non accennano a diminuire. Il pubblico italiano continua pertanto a seguire assiduamente la frizzante presentatrice veneta, la quale ricambia l’affetto dei suoi tantissimi telespettatori con il costante lavoro, nell’intento di garantire dei contenuti sempre all’altezza delle aspettative. Nella sua lunga carriera, sono diversi i programmi che ha condotto la “zia”, risultando di fatto uno dei volti più presenti all’interno del piccolo schermo. Sempre al passo coi tempi, la ... Leggi su kronic (Di domenica 4 aprile 2021) La zia, mentre si mostra alle prese con le prove di ‘In’, ha voluto lanciare un messaggio ad un suo amico(Instagram)Anche se ormai sono tantissimi gli anni cheè alla guida della trasmissione “In”, gli ascolti non accennano a diminuire. Il pubblico italiano continua pertanto a seguire assiduamente la frizzante presentatrice veneta, la quale ricambia l’affetto dei suoi tantissimi telespettatori con il costante lavoro, nell’intento di garantire dei contenuti sempre all’altezza delle aspettative. Nella sua lunga carriera, sono diversi i programmi che ha condotto la “zia”, risultando di fatto uno dei volti più presenti all’interno del piccolo schermo. Sempre al passo coi tempi, la ...

Advertising

infoitcultura : Domenica In, anticipazioni della puntata del 4 aprile: tutti gli ospiti di Mara Venier - infoitcultura : Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 4 aprile: Cristiano Malgioglio ed Enrico Papi - infoitcultura : Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi di 'Domenica In' - infoitcultura : Domenica In, puntata di Pasqua: anticipazioni e ospiti 4 aprile 2021 - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni domenica 11 aprile 2021: la confessione di Manuela - #Segreto #anticipazioni #domenica -