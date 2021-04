Andrea Elifani muore cadendo nel Naviglio della Martesana

(Di domenica 4 aprile 2021) Non c’è stato nulla da fare. È morto all’ospedale Niguarda a Milano dove era stato ricoverato dopo essere precipitato dal ponte di ferro che sovrasta il. La balaustravecchia struttura ha ceduto mentreparlava con un amico. L’uomo di 40 anni è caduto nel vuoto da all’incirca tre metri e ha picchiato la testa sul pavé sottostante. Trasportato in condizioni disperate al nosocomio, è morto poco dopo il ricovero. La Polizia locale ha recuperato il pezzo tubolare che si è staccato e ha raccolto le testimonianze dei presenti. L’amico diè stato accompagnato in stato di choc all’ospedale San Raffaele. Attorno al ponte c’erano diverse persone che stavano parlando quando c’è stato il cedimento ...

Un pezzo della balaustra del vecchio ponte sulla Martesana che cede, forse mangiata dalla ruggine, proprio nel momento in cui, 40 anni, originario di Minervino Murge, si appoggia normalmente per chiacchierare con un gruppo di amici. Il volo di quattro metri non gli lascia scampo. E ora le indagini, coordinate ..., 40 anni, è precipitato da circa tre metri di altezza, ma avuto la sfortuna di battere la testa riportando ferite che si sono rivelate fatali. Era apparso in gravissime condizioni fin ...La balaustra della vecchia struttura ha ceduto mentre Andrea Elifani parlava con un amico. L’uomo di 40 anni è caduto nel vuoto da all’incirca tre metri e ha picchiato la testa sul pavé sottostante.Qualcuno aveva fotografato proprio quel ponte e proprio quei ragazzi - nell'immagine, postata ieri sui social, si riconoscono i tatuaggi sul braccio di un amico di Andrea Elifani - proprio quell ...