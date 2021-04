Anche in tempo di Covid i parlamentari non rinunciano al magna magna, al ristorante solo i deputati (Di domenica 4 aprile 2021) Ristoranti aperti soltanto per l’asporto, gestori dei bar costretti a servire i clienti fuori dalla porta. Un incubo per tanti italiani. Ma non per tutti. I deputati e i senatori, infatti, possono ancora sedersi al tavolo per pranzare o appoggiarsi al bancone per bere un caffè. Il ristorante della Camera e il bar del Senato, infatti, continuano a svolgere il servizio come sempre. In Parlamento la pandemia sembra aver sconvolto molto meno la quotidianità dei suoi inquilini. Il ristorante di Montecitorio funziona: i deputati si possono sedere ai tavoli, che nelle ultime settimane sono stati ridotti, e ordinare i piatti che preferiscono, proprio come facevano l’anno scorso. È chiusa la buvette, cioè il bar che si trova di fronte all’ingresso dell’Aula, ma i due locali in cui vengono preparati piatti caldi, uno al piano ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 aprile 2021) Ristoranti aperti soltanto per l’asporto, gestori dei bar costretti a servire i clienti fuori dalla porta. Un incubo per tanti italiani. Ma non per tutti. Ie i senatori, infatti, possono ancora sedersi al tavolo per pranzare o appoggiarsi al bancone per bere un caffè. Ildella Camera e il bar del Senato, infatti, continuano a svolgere il servizio come sempre. In Parlamento la pandemia sembra aver sconvolto molto meno la quotidianità dei suoi inquilini. Ildi Montecitorio funziona: isi possono sedere ai tavoli, che nelle ultime settimane sono stati ridotti, e ordinare i piatti che preferiscono, proprio come facevano l’anno scorso. È chiusa la buvette, cioè il bar che si trova di fronte all’ingresso dell’Aula, ma i due locali in cui vengono preparati piatti caldi, uno al piano ...

