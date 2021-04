Amici: le parole di Rosa e Tommaso dopo l’eliminazione (Di domenica 4 aprile 2021) Nella puntata del serale di ieri sera ci sono state due eliminazioni molto sentite da parte dei ragazzi della scuola: Tommaso, il ballerino di Alessandra Celentano, e Rosa, la ballerina di Lorella Cuccarini, hanno dovuto lasciare definitivamente il talent. dopo la puntata, hanno raccontato le loro sensazioni a caldo a WittyTV. Nella terza puntata del serale di Amici sono stati eliminati due ballerini: Tommaso, uno dei più amati Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 aprile 2021) Nella puntata del serale di ieri sera ci sono state due eliminazioni molto sentite da parte dei ragazzi della scuola:, il ballerino di Alessandra Celentano, e, la ballerina di Lorella Cuccarini, hanno dovuto lasciare definitivamente il talent.la puntata, hanno raccontato le loro sensazioni a caldo a WittyTV. Nella terza puntata del serale disono stati eliminati due ballerini:, uno dei più amati Articolo completo: dal blog SoloDonna

