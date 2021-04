Amici | Celentano contro Stefano De Martino | ? Meno male che hai fatto un' altra carriera

(Di domenica 4 aprile 2021) Novella Toloni Nell'ultima puntata del Serale la professoressa e il giudice non si sono risparmiati una serie di frecciate che hanno acceso lo sin studio Sono volati gli stracci traDee Alessandranell'ultima puntata del serale didi Maria De Filippi. Professoressa e giudice non si sono risparmiati sonore frecciate dopo le divergenze di opinioni sulla scelta della professoressa di danza di accettare il guanto di sfida lanciato dalla Cuccarini, che vedeva contrapporsi in studio i ballerini Tommaso e Alessandro. nodo 1934655 I due talenti disi erano da poco esibiti al centro dello studio e Alessandrastava commentando l'esibizione del suo allievo Tommaso.De ...

Dopo l'eliminazione, Tommaso ha voluto ringraziare la produzione e la sua insegnante, Alessandra Celentano. Una puntata turbolenta quella di ieri di Amici 20, segnata dallo screzio tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano. Tutto è nato dopo il guanto di sfida della Cuccarini lanciato a Tommaso su una coreografia di danza classica. Scontro in diretta ad Amici tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino. Ieri, sabato 3 aprile 2021, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici in cui non sono mancati gli scontri. Al termine dell'esibizione di Tommaso, ballerino della squadra Zerbi o Celentano, Stefano De Martino, in qualità di giudice ha espresso il suo parere.