Amici 20, Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia: le prime parole dopo l'eliminazione (Di domenica 4 aprile 2021) Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia sono stati eliminati dal serale di Amici 20 nel corso del nuovo appuntamento andato in onda ieri sera su Canale 5. dopo la puntata entrambi si sono confidati nel backstage, a partire dal danzatore della squadra Celentano-Zerbi. Tommaso e Rosa parlano dopo l'eliminazione da Amici 20 Sono davvero felice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

