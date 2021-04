Amici 20 | l’opinione di Isa sulla terza puntata

Leggi su isaechia

(Di domenica 4 aprile 2021) Ero convinta che il giorno dell’eliminazione di Rosa Di Grazia sarebbe stato per me un giorno di gioia e gaudio assoluto e invece no, invece la più sacrosanta eliminazione di questo serale, quella che attendevo con ansia e impazienza, non me la sono goduta manco un po’ perché l’umore mi si era già irrimediabilmente guastato ore prima, al momento dell’eliminazione di Tommaso Stanzani. Io sono inorridita, vi giuro che sono inorridita. Inorridita per un’eliminazione assolutamente ingiusta, inorridita per delle professioniste, in questo caso Arisa e Lorella Cuccarini, che fanno le strategiepelle di ragazzini che inseguono il loro sogno e piazzano a rischio eliminazione i tre più forti solo per assicurarsi di farne fuori almeno uno, inorridita per una giuria indegna, talmente indegna che l’elemento più credibile finisce per essere Emanuele Filiberto. Tommaso non ...