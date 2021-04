Amici 20 | gli ascolti della terza puntata

(Di domenica 4 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda ladel serale di20 condotto da Maria De Filippi. Nel corsoserata si sono svolte le sfide tra le squadre dei ragazzi e a dover abbandonare il programma alla prima eliminazione è stato Tommaso, mentre Rosa è stata la seconda eliminata. Il talent show di Canale 5 ha tenuto incollati davanti allo schermo 5.754.000 spettatori per uno share pari al 27.4%. Dato leggermente inferiore a quellosecondache aveva totalizzato il 28.3% di share con 5.990.000 di telespettatori. Anche il terzo appuntamento di20 ha battuto la concorrenza. Su Rai1 Una Serata traha raggiunto 2.218.000 spettatori con lo share del 9.6%. L'articolo proviene da Isa e Chia.

