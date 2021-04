Amazon (dopo aver negato) ammette: a volte i driver devono urinare nelle bottiglie. Come nel film di Ken Loach sui forzati della gig economy (Di domenica 4 aprile 2021) Come in Sorry we missed you, il film di Ken Loach sullo sfruttamento dei lavoratori della gig economy, citato anche dal procuratore capo di Milano Francesco Greco presentando i risultati della maxi inchiesta sui rider. Amazon ammette che i suoi autisti a volte devono urinare nelle bottiglie di plastica pur di fare in fretta nella consegna dei pacchi. Il gruppo fondato da Jeff Bezos ha dovuto riconoscerlo e anche scusarsi con il deputato dem statunitense Marc Pocan che su Twitter aveva scritto: “Pagare i lavoratori 15 dollari l’ora (la cifra a cui in America i democratici vorrebbero portare il salario minimo, ndr) non ti rende un posto di lavoro “progressista” quando ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021)in Sorry we missed you, ildi Kensullo sfruttamento dei lavoratorigig, citato anche dal procuratore capo di Milano Francesco Greco presentando i risultatimaxi inchiesta sui rider.che i suoi autisti adi plastica pur di fare in fretta nella consegna dei pacchi. Il gruppo fondato da Jeff Bezos ha dovuto riconoscerlo e anche scusarsi con il deputato dem statunitense Marc Pocan che su Twitter aveva scritto: “Pagare i lavoratori 15 dollari l’ora (la cifra a cui in America i democratici vorrebbero portare il salario minimo, ndr) non ti rende un posto di lavoro “progressista” quando ti ...

