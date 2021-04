Altri 326 morti anche a Pasqua | situazione critica nonostante le chiusure Boom di contagi a Napoli

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 4 aprile 2021)in questa domenica dii decessi sono stati tanti, 326. Sono 18.025 ida coronavirus in Italia oggi, 4 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino elaborato dal ministero della Salute. I nuovi casi di Covid sono stati riscontrati dopo aver analizzato 250.933 tamponi, con l’indice di positività che sale al 7,1%. Il totale delle vittime sale a 111.030 da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.703 (-11 da ieri): con 195 ingressi giornalieri, 2.988.199 i guariti in totale (+13.511), 569.035 gli attualmente positivi (+4.180). Laepidemiologica continua a migliorare, ma in maniera sempre troppo lenta. Segno che le misure fortemente restrittive delle ultime settimane non stanno comunque contribuendo ad abbassare la curva in maniera importante. ...