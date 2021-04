Alla giapponese Kajitani lo Women's Amateur. Don chiude al 25° posto (Di domenica 4 aprile 2021) quello della giapponese Tsubasa Kajitani, diciassette anni, il secondo nome inciso sul trofeo dello Women's Amateur di Augusta (Georgia), evento top del golf femminile per qualità del field e teatro ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) quello dellaTsubasa, diciassette anni, il secondo nome inciso sul trofeo dello'sdi Augusta (Georgia), evento top del golf femminile per qualità del field e teatro ...

Advertising

Gazzetta_it : Golf, alla giapponese #Kajitani lo Women’s Amateur @anwagolf #anwagolf. #Don chiude al 25° posto - GunterPizza : stavo pensando alla news del doppiatore giapponese di eren che ha pianto leggendo come sarebbe andata a finire e...… - longforpjm : @Keiko07448696 guarda,, GUARDA,, STO PENSANDO ;;;;;;;.se riuscisse a fare alla perfezione il lip sync porca troia c… - FederGolf : RT @FederGolf: ???????????La seconda edizione dell’Augusta National Women’s Amateur in Georgia va alla giapponese #Kajitani che supera con un p… - FederGolf : ???????????La seconda edizione dell’Augusta National Women’s Amateur in Georgia va alla giapponese #Kajitani che supera… -