Alessandra Celentano si scaglia contro Amici: volano grosse parole con Stefano De Martino

Alessandra Celentano – Solonotizie24Una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è pronta per andare in onda ed ecco che l'attenzione mediatica si concentra su Alessandra Celentano che si sarebbe scagliata contro la scuola… e anche Stefano De Martini, tornato nello show come giudice insieme Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. I fan di Amici, per certi versi, negli anni sono stati abituati a vedere la Celentano sempre in prima linea contro alcuni degli studenti che, secondo lei, non rappresentano i canoni fisici che un ballerino dovrebbe avere. Non a caso, ecco che nel mirino delle polemiche insieme alla prof di ballo troviamo Rosa e Martina che, anche durante le puntate del serale, sono ...

