Ajax, rimonta e tanti baby in vista della Roma. E il campionato è blindato (Di domenica 4 aprile 2021) L'Ajax si prepara nel migliore dei modi al quarto di finale di Europa League con la Roma, vincendo per 2 - 1 in casa dell'Heerenveen. LA PARTITA — Un buon collaudo per la squadra di Ten Hag, che non ...

