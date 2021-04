Agricoltura, Coldiretti: Con distretto campano della castagna e dei marroni 200 milioni di investimenti e 5.000 nuovi posti di lavoro (Di domenica 4 aprile 2021) Un piano di interventi da 200 milioni di euro con la creazione di 5.000 posti di lavoro, con un piano triennale che coinvolga le aziende agricole castanicole della Campania, insieme alle aziende della filiera. Con questi obiettivi nasce il distretto della castagna e del marrone della Campania, che si è costituito mettendo insieme produttori e mondo scientifico. A guidare il consorzio infatti è stato eletto il professor Antonio De Cristofaro, ordinario presso il dipartimento di Agraria dell’Università del Molise. Ad affiancarlo due vicepresidente Vincenzo Di Maio di Avellino e Franco Di Pippo di Roccamonfina. Nel consiglio di amministrazione entrano Angelo Amore di Roccamonfina, Maurizio Grimaldi di Montella, Ivan Tabano di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Un piano di interventi da 200di euro con la creazione di 5.000di, con un piano triennale che coinvolga le aziende agricole castanicoleCampania, insieme alle aziendefiliera. Con questi obiettivi nasce ile del marroneCampania, che si è costituito mettendo insieme produttori e mondo scientifico. A guidare il consorzio infatti è stato eletto il professor Antonio De Cristofaro, ordinario presso il dipartimento di Agraria dell’Università del Molise. Ad affiancarlo due vicepresidente Vincenzo Di Maio di Avellino e Franco Di Pippo di Roccamonfina. Nel consiglio di amministrazione entrano Angelo Amore di Roccamonfina, Maurizio Grimaldi di Montella, Ivan Tabano di ...

