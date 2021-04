A lezione dalla pandemia per non dimenticare Scrive il prof Becchetti

(Di domenica 4 aprile 2021) È proprio di un atteggiamento costruttivo e positivo nei confronti della vita trarre lezioni anche dagli eventi più negativi. Ladi lezioni ce ne ha date moltissime. Di seguito quelle che ritengo essere le più importanti. Primo, le politiche monetarie e fiscali espansive possono fare moltissimo per alleviare gli shock e migliorare la qualità della nostra vita. Le banche centrali hanno un potere enorme (limitato solo dal rischio inflazione) e lo hanno usato sterilizzando parte del debito e pagando di fatto il conto salatissimo di questa crisi e l’aumento di spesa pubblica necessario per tutti i sostegni erogati a famiglie e imprese. Non avrebbe senso (e non accadrà) tornare a idee come il pareggio di bilancio. Laci ha proiettato in terreni macroeconomici inesplorati di cui dobbiamo mettere a fuoco tutte le potenzialità. Secondo, lo ...

Advertising

jabbaTM : RT @non_seria: La lezione più ampia qui è che la politica tecnologica di un paese dipende direttamente dalla sua politica economica; uno no… - vaniacavi : RT @non_seria: La lezione più ampia qui è che la politica tecnologica di un paese dipende direttamente dalla sua politica economica; uno no… - non_seria : La lezione più ampia qui è che la politica tecnologica di un paese dipende direttamente dalla sua politica economic… - ImMario_20 : @lemuertdmamtt @MM14XO Domani dagli il bg vedi come ti risponde e fammi sapere se ha capito qualcosa dalla lezione - vitaparanoiiaa : io che corro dalla cucina verso il computer perché i prof mi hanno chiamato per vedere se ero attenta a lezione: -

Ultime Notizie dalla rete : lezione dalla

Orizzonte Scuola

... mentre l'insegnante teneva la propria. Al contrario il Ministero convenuto in giudizio non ha fornito la prova liberatoria richiestalegge, attraverso la dimostrazione della ...Una delicatezza toccante emergelettura. Si avverte, che i bambini vivono la distanza dai ... Chedobbiamo imparare? Tra i tanti bisogni che ha generato la pandemia, in particolare per i ...Comprensivo 9: Dad divertente per appassionare gli alunni. Oltre agli incontri sul sommo poeta, lezioni con la Polizia di Stato ...Ad un anno di distanza da quei fatti, abbiamo cercato Spagnolo, per constatare se abbia o meno capito la lezione, scoprendo, che per lui è iniziata una nuova vita, quella di attore.