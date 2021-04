4 morti sulla Casilina alla vigilia di Pasqua: l'incidente in diretta su Instagram (Di domenica 4 aprile 2021) E’ di 4 morti il bilancio del drammatico incidente che si è verificato lungo la Casilina a San Vittore del Lazio, nella serata di ieri. A perdere la vita tre giovani, residenti in provincia di Caserta e un operaio di Rocca d’Evandro. Si tratta di Carlo Romanelli, 19 anni, Matteo Simone 19, Luigi Franzese 20 e Claudio Amato, 52 anni. Inutile ogni soccorso, lo scontro frontale fra le due auto non ha lasciato scampo a nessuno dei quattro. Tre sono deceduti sul colpo mentre un quarto e spirato poco dopo l’arrivo in ospedale a Cassino.Secondo quanto appreso, le drammatiche fasi dell’incidente sono state immortalate in una diretta social che Luigi Franzese, una delle tre giovani vittime, stava effettuando attraverso la sua pagina Instagram. I ragazzi frequentavano Cassino e uno di loro era ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) E’ di 4il bilancio del drammaticoche si è verificato lungo laa San Vittore del Lazio, nella serata di ieri. A perdere la vita tre giovani, residenti in provincia di Caserta e un operaio di Rocca d’Evandro. Si tratta di Carlo Romanelli, 19 anni, Matteo Simone 19, Luigi Franzese 20 e Claudio Amato, 52 anni. Inutile ogni soccorso, lo scontro frontale fra le due auto non ha lasciato scampo a nessuno dei quattro. Tre sono deceduti sul colpo mentre un quarto e spirato poco dopo l’arrivo in ospedale a Cassino.Secondo quanto appreso, le drammatiche fasi dell’sono state immortalate in unasocial che Luigi Franzese, una delle tre giovani vittime, stava effettuando attraverso la sua pagina. I ragazzi frequentavano Cassino e uno di loro era ...

