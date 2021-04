100mila vaccinati a Pasqua. 50mila dosi attese entro fine giugno (Di domenica 4 aprile 2021) Anche se a ritmo ridotto le vaccinazioni non si sono fermate nel giorno di festa. Circa 100mila le somministrazioni effettuate. I presidenti di Regione: l'organizzazione c'è, mancano le dosi. attese 8 ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 aprile 2021) Anche se a ritmo ridotto le vaccinazioni non si sono fermate nel giorno di festa. Circale somministrazioni effettuate. I presidenti di Regione: l'organizzazione c'è, mancano le8 ...

Vaccino covid Lombardia, calendario: ecco quando toccherà agli under 40 Vi ricordiamo il portale delle prenotazioni per il vaccino anti covid in Lombardia raggiungibile attraverso il seguente indirizzo internet prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it La prima dose p ...

Fucecchio, il numero settimanale dei contagi rimane stabile Dopo la diminuzione della scorsa settimana sembra essersi arrestata la discesa del numero di contagi da Covid a Fucecchio. Sono stati 112 quelli rilevati nel periodo 28 marzo-3 aprile (tasso di 487 og ...

