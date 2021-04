10 magnifici hotel italiani dove andare appena possibile

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 aprile 2021) Tutti sogniamo di viaggiare: dopo mesi chiusi in casa per la pandemia il grande desiderio è uscire e vivere finalmente una vacanza lontani dalla casa che è stata anche il nostro ufficio, l’aula dei nostri figli, il posto dove abbiamo sempre mangiato (e spesso anche cucinato), lo stesso in cui abbiamo dovuto coltivare i nostri hobby. C’è bisogno di staccare, e per questo abbiamo pensato a 10 strepitosi indirizzi in Italia dove vivere una vacanza memorabile, che trovate nella gallery sopra.