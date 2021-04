Zona rossa a Pasqua: cosa si può fare dal 3 al 5 aprile. Le regole (Di sabato 3 aprile 2021) Italia in Zona rossa da oggi, sabato 3, a lunedì 5 aprile. Come già successo a Natale, il governo ha predisposto misure specifiche su cosa è concesso fare e cosa no, per evitare un nuovo aumento dei ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 aprile 2021) Italia inda oggi, sabato 3, a lunedì 5. Come già successo a Natale, il governo ha predisposto misure specifiche suè concessono, per evitare un nuovo aumento dei ...

Advertising

fattoquotidiano : Liguria, le province di Savona e Imperia in zona rossa. Toti chiedeva “un cambio di passo”, ora i contagi lo costri… - fattoquotidiano : Lecce, vendita di assorbenti vietata dopo le 18. La denuncia: “Non solo l’Iva al 22%, in zona rossa niente mestruaz… - RegLiguria : ?? DA DOMANI PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA IN ZONA ROSSA Dalle 00.00 di domani fino all'11 aprile le province di Sav… - zazoomblog : Lombardia zona rossa sabato 3 e domenica 4 aprile: sì alle visite a parenti e amici centri commerciali chiusi -… - neifatti : Pasqua, per tre giorni Italia in zona rossa -