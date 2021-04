Zona arancione, chi cambia colore dopo Pasqua (Di sabato 3 aprile 2021) Con la fine della Zona rossa di Pasqua 2021, sarà Zona arancione per Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento a partire dal 6 aprile. Questo quanto previsto dall’ordinanza del ministro della Salute in arrivo, con regole e divieti meno rigidi sulla base dei dati sul contagio del coronavirus e sulla base delle indicazioni della cabina di regia. Da martedì 6 aprile, quindi, la mappa a colori dell’Italia cambia: in Zona arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento . Restano invece in Zona rossa Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta. L’indice Rt medio nazionale è intanto pari a 0.98, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Con la fine dellarossa di2021, saràper Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento a partire dal 6 aprile. Questo quanto previsto dall’ordinanza del ministro della Salute in arrivo, con regole e divieti meno rigidi sulla base dei dati sul contagio del coronavirus e sulla base delle indicazioni della cabina di regia. Da martedì 6 aprile, quindi, la mappa a colori dell’Italia: inAbruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento . Restano invece inrossa Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta. L’indice Rt medio nazionale è intanto pari a 0.98, in ...

