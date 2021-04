Zero: trailer e locandina della nuova serie italiana (Di sabato 3 aprile 2021) Arriva su Netflix il 21 Aprile Zero, la nuova serie televisiva italiana creata da Antonio Dikele Distefano: diamo un’occhiata a trailer e locandina Liberamente ispirata al romanzo di Antonio Dikele Distefa intitolato Non ho mai avuto la mia età, Zero narra la storia di un ragazzo timido e riservato col potere di diventare invisibile, un eroe moderno che impara a conoscere la propria abilità soprannaturale quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da cui voleva allontanarsi, si trova in grave pericolo. Il protagonista, suo malgrado, dovrà vestire gli scomodi panni di supereroe, ma, nella sua avventura, scoprirà il vero significato dell’amicizia grazie a Sharif, Inno, Momo e Sara e… chissà? Forse anche l’amore. Ne cast ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 aprile 2021) Arriva su Netflix il 21 Aprile, latelevisivacreata da Antonio Dikele Distefano: diamo un’occhiata aLiberamente ispirata al romanzo di Antonio Dikele Distefa intitolato Non ho mai avuto la mia età,narra la storia di un ragazzo timido e riservato col potere di diventare invisibile, un eroe moderno che impara a conoscere la propria abilità soprannaturale quando il Barrio, il quartiereperiferia milanese da cui voleva allontanarsi, si trova in grave pericolo. Il protagonista, suo malgrado, dovrà vestire gli scomodi panni di supereroe, ma, nella sua avventura, scoprirà il vero significato dell’amicizia grazie a Sharif, Inno, Momo e Sara e… chissà? Forse anche l’amore. Ne cast ...

