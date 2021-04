Zack Snyder's Justice League, Amber Heard impacciatissima con il costume del film (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Amber Heard mostra a tutti quanto scomodi possano essere i costumi dei supereroi in questo VIDEO dal dietro le quinte della Justice League di Zack Snyder che l'attrice ha condiviso su Instagram. Pensavate che muoversi con i costumi da supereroi fosse facile? A giudicare dall'ultimo VIDEO Instagram di Amber Heard non lo è per niente. L'attrice riusciva a malapena a chinarsi con indosso quello di Mera visto anche in Zack Snyder's Justice League. C'è poco da fare, anche nel mondo dei supereroi vale il detto "se bella vuoi apparire, un poco devi soffrire". Di certo, questo è stato valido nel caso di Amber Heard, che con il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021)mostra a tutti quanto scomodi possano essere i costumi dei supereroi in questodal dietro le quinte delladiche l'attrice ha condiviso su Instagram. Pensavate che muoversi con i costumi da supereroi fosse facile? A giudicare dall'ultimoInstagram dinon lo è per niente. L'attrice riusciva a malapena a chinarsi con indosso quello di Mera visto anche in's. C'è poco da fare, anche nel mondo dei supereroi vale il detto "se bella vuoi apparire, un poco devi soffrire". Di certo, questo è stato valido nel caso di, che con il ...

