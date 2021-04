Zaccheroni | “Nessuno in Italia gioca come il Milan”

(Di sabato 3 aprile 2021) Alberto, allenatore deldal 1998 al 2001, ha parlato, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, della sua ex squadra, evidenziando i pregi della squadra di Pioli., che ha compiuto 68 anni l’altro ieri, ha affrontato alla Gazzetta l’argomento, squadra con cui l’allenatore ha vinto uno scudetto, il sedicesimo della storia rossonera, nella stagione 1998-1999, grazie ad una clamorosa e rocambolesca rimonta ai danni della Lazio. La squadra di Pioli, impegnata oggi contro la Sampdoria per la ripresa del campionato e seconda in classifica alle spalle dell’Inter, ha sorpreso un po’ tutti, con una stagione che, nonostante l’andamento più altalenante dell’ultimo periodo, non può che considerarsi positiva. Ecco dunque al riguardo il pensiero di. Le parole di ...

daju29ro : @ClaudioZuliani Parlavi così anche quando c'erano Zaccheroni, Ferrara e Ranieri. La memoria ... nessuno dimentica n…

Non deve: in Aè così compatto,gioca meglio ' . Secondodunque i rossoneri giocherebbero meglio degli altri club grazie alla sua compattezza. Nonostante ciò però non vuole ...Alberto, allenatore del Milan campione d'Italia nel 1999, vede alcune analogie tra i suoi ... Non deve: in Serie Aè così compatto,gioca meglio'. 'Io non parlavo mai di ...Il tecnico romagnolo ha vissuto una breve parentesi alla guida della Signora: mesi di transizione con una rivoluzione dietro l'angolo.Stessa media punti in rossonero per i due tecnici, la migliore del nuovo millennio. Che condividono origini e filosofia di gestione dello spogliatoio ...