World of Warships: ecco risultati del primo torneo per la stampa (Di sabato 3 aprile 2021) La redazione di tuttoteK è stata invitata da Wargaming.net al primo torneo per la stampa di World of Warships: ecco a voi i risultati In occasione dell’aggiornamento 0.10.2, che ha introdotto diverse navi italiane all’interno di World of Warships, siamo stati invitati a partecipare al primo torneo per la stampa italiana e non vediamo l’ora di raccontarvene i risultati. Ci siamo misurati con i colleghi di altre testate e, anche se tutti i partecipanti erano alle prime armi, il divertimento non è mancato. ecco com’è andato il primo torneo per la stampa di World of ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 aprile 2021) La redazione di tuttoteK è stata invitata da Wargaming.net alper ladiofa voi iIn occasione dell’aggiornamento 0.10.2, che ha introdotto diverse navi italiane all’interno diof, siamo stati invitati a partecipare alper laitaliana e non vediamo l’ora di raccontarvene i. Ci siamo misurati con i colleghi di altre testate e, anche se tutti i partecipanti erano alle prime armi, il divertimento non è mancato.com’è andato ilper ladiof ...

