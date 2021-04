Wonder Woman 1984, Connie Nielsen spiega cosa ha "danneggiato il film" (Di sabato 3 aprile 2021) La star di Wonder Woman 1984, Connie Nielsen, ha commentato le critiche rivolte al film di Patty Jenkins con Gal Gadot nel ruolo della protagonista. Connie Nielsen, interprete della regina Ippolita nel DC Extended Universe, ha commentato le critiche rivolte al film Wonder Woman 1984. L'attrice danese ne ha parlato in un'intervista concessa a Den of Geek in occasione dell'uscita home video del sequel DC, uscito in sala e su HBO Max (negli Stati Uniti) a Natale. Per lei un fattore importante è stato il rinvio costante dell'uscita del lungometraggio, inizialmente previsto per giugno 2020: "Averlo spostato così tante volte lo ha reso oggetto di aspettative esagerate. E siccome è un sequel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) La star di, ha commentato le critiche rivolte aldi Patty Jenkins con Gal Gadot nel ruolo della protagonista., interprete della regina Ippolita nel DC Extended Universe, ha commentato le critiche rivolte al. L'attrice danese ne ha parlato in un'intervista concessa a Den of Geek in occasione dell'uscita home video del sequel DC, uscito in sala e su HBO Max (negli Stati Uniti) a Natale. Per lei un fattore importante è stato il rinvio costante dell'uscita del lungometraggio, inizialmente previsto per giugno 2020: "Averlo spostato così tante volte lo ha reso oggetto di aspettative esagerate. E siccome è un sequel ...

