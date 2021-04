Voli Covid tested da New York a Malpensa: ‘È l’inizio della ripartenza’ (Di sabato 3 aprile 2021) MILANO – Rappresentano “un segnale molto importante” e “l’inizio della ripartenza” i due aerei Covid tested provenienti da New York e atterrati questa mattina a Malpensa con circa 100 passeggeri a bordo: li ha definiti così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, presente questa mattina nel Terminal 1 dell’aeroporto lombardo assieme al presidente della Regione Attilio Fontana. Si tratta di Voli che permettono di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario all’arrivo grazie alla possibilità di fare un tampone antigenico sia alla partenza sia all’arrivo e che per il momento possono essere usati per motivi di salute o di lavoro, e non per turismo. “Questa è un’ottima iniziativa – ha detto Garavaglia – è l’inizio ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021) MILANO – Rappresentano “un segnale molto importante” e “ripartenza” i due aereiprovenienti da Newe atterrati questa mattina acon circa 100 passeggeri a bordo: li ha definiti così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, presente questa mattina nel Terminal 1 dell’aeroporto lombardo assieme al presidenteRegione Attilio Fontana. Si tratta diche permettono di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario all’arrivo grazie alla possibilità di fare un tampone antigenico sia alla partenza sia all’arrivo e che per il momento possono essere usati per motivi di salute o di lavoro, e non per turismo. “Questa è un’ottima iniziativa – ha detto Garavaglia – è...

