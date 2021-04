Vladimir Putin presidente della Russia dopo il 2024? Metà dei russi favorevole (Di sabato 3 aprile 2021) Il 48% dei russi vorrebbe vedere Vladimir Putin come presidente della russia dopo il 2024. Il 41% invece non lo vorrebbe. È quanto emerge da un sondaggio del centro demoscopico indipendente Levada Center, sottolineando che il cambiamento dei dati, rispetto all’analisi dell’anno scorso, è avvenuto “entro il margine di errore statistico”. Nel 2020 infatti il 46% sosteneva un altro mandato, il 40% no. Tra i giovani (18-24 anni), invece, più della Metà (57%) non vorrebbe vedere Putin come presidente dopo il 2024 (ma il 31% sì). Tra le ragioni più frequenti per cui si vorrebbe vedere Putin alla presidenza ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 aprile 2021) Il 48% deivorrebbe vederecomeil. Il 41% invece non lo vorrebbe. È quanto emerge da un sondaggio del centro demoscopico indipendente Levada Center, sottolineando che il cambiamento dei dati, rispetto all’analisi dell’anno scorso, è avvenuto “entro il margine di errore statistico”. Nel 2020 infatti il 46% sosteneva un altro mandato, il 40% no. Tra i giovani (18-24 anni), invece, più(57%) non vorrebbe vederecomeil(ma il 31% sì). Tra le ragioni più frequenti per cui si vorrebbe vederealla presidenza ...

Advertising

sud_delmondo : RT @jacopo_iacoboni: 4 luglio 2019. L’avvocato del popolo organizza un ricevimento sontuoso per Vladimir Putin a Villa Madama, con molti am… - PZebelloni : RT @jacopo_iacoboni: 4 luglio 2019. L’avvocato del popolo organizza un ricevimento sontuoso per Vladimir Putin a Villa Madama, con molti am… - vincenzamignogn : RT @jacopo_iacoboni: 4 luglio 2019. L’avvocato del popolo organizza un ricevimento sontuoso per Vladimir Putin a Villa Madama, con molti am… - Lawyer68Mauro : RT @jacopo_iacoboni: 4 luglio 2019. L’avvocato del popolo organizza un ricevimento sontuoso per Vladimir Putin a Villa Madama, con molti am… - checcouno : RT @jacopo_iacoboni: 4 luglio 2019. L’avvocato del popolo organizza un ricevimento sontuoso per Vladimir Putin a Villa Madama, con molti am… -