Vittoria di Svezia: per le sue acconciature capelli è già Regina (Di sabato 3 aprile 2021) Vittoria di Svezia, 43 anni, positiva al Codiv-19, è la principessa ereditaria al trono svedese. Primogenita del re, per lei è stata cambiata la legge salica. Una principessa che attua una piccola rivoluzione femminista. Vittoria di Svezia, già in campo contro i disordini alimentari, dopo aver sofferto di anoressia nervosa, ha un curriculum eccezionale. E delle acconciature capelli da Premio Nobel. Anzi, da Regina. Eccola, qui sotto, perfettamente infiocchettata, in testa, all’età di 7 anni. Era il 1984. Una bellissima immagine della principessa nel 1984, a 7 anni. Foto Getty Ma scopriamo di più sui beauty look di una principessa che è sempre mantenuto un profilo pubblico basso. E ha finito per sposare il suo personal trainer... Vittoria di ... Leggi su amica (Di sabato 3 aprile 2021)di, 43 anni, positiva al Codiv-19, è la principessa ereditaria al trono svedese. Primogenita del re, per lei è stata cambiata la legge salica. Una principessa che attua una piccola rivoluzione femminista.di, già in campo contro i disordini alimentari, dopo aver sofferto di anoressia nervosa, ha un curriculum eccezionale. E delleda Premio Nobel. Anzi, da. Eccola, qui sotto, perfettamente infiocchettata, in testa, all’età di 7 anni. Era il 1984. Una bellissima immagine della principessa nel 1984, a 7 anni. Foto Getty Ma scopriamo di più sui beauty look di una principessa che è sempre mantenuto un profilo pubblico basso. E ha finito per sposare il suo personal trainer...di ...

