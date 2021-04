Vincolo quinquennale, docenti delusi: “Dopo anni di precariato ecco un altro calvario” (Di sabato 3 aprile 2021) L'ordinanza relativa alla mobilità 2021 è stata pubblicata e, senza grande sorpresa, il Vincolo quinquennale è rimasto: migliaia di insegnanti sono delusi e sconfortati perchè, salvo interventi di natura politica nelle prossime settimane, resteranno beffati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 aprile 2021) L'ordinanza relativa alla mobilità 2021 è stata pubblicata e, senza grande sorpresa, ilè rimasto: migliaia di insegnanti sonoe sconfortati perchè, salvo interventi di natura politica nelle prossime settimane, resteranno beffati. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Vincolo quinquennale, docenti delusi: “Dopo anni di precariato ecco un altro calvario” - PacificoTweet : Mobilità, #Anief ricorre contro il vincolo quinquennale neoassunti a.s. 2020/21 - orizzontescuola : Verducci: “Questione precariato da affrontare con urgenza. Vincolo quinquennale da superare, serve trovare soluzion… - orizzontescuola : Mobilità 2021, docenti ex FIT: chi può presentare domanda e chi no. Vincolo quinquennale - scuolainforma : Mobilità 2021/22, docenti assunti da Graduatorie di Merito 2018 e vincolo quinquennale -