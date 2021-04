VIDEO Space Jam 2: uscito il trailer! LeBron James e i Looney Tunes, show 25 anni dopo. Al cinema a settembre (Di sabato 3 aprile 2021) Oggi è stato diffuso il VIDEO trailer di “Space Jam: A New Legacy”, il sequel del famosissimo film del 1996. Venticinque anni fa, sul grande schermo, finirono Michael Jordan e i Looney Tunes (Bugs Bunny e compagni) per un’opera iconica entrata nell’immaginario di tutti i bambini dell’epoca, innamoratisi del basket proprio in quel modo. Questa volta, invece, sarà LeBron James ad affiancare i celeberrimi protagonisti di tanti cartoni animati. La pellicola, diretta da Malcom D. Lee, avrà come filo conduttore il basket. Negli USA uscirà il prossimo 16 luglio, mentre in Italia bisognerà aspettare il mese di settembre (sperando che i cinema siano aperti al termine dell’estate…). La trama è molto semplice. LeBron ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Oggi è stato diffuso iltrailer di “Jam: A New Legacy”, il sequel del famosissimo film del 1996. Venticinquefa, sul grande schermo, finirono Michael Jordan e i(Bugs Bunny e compagni) per un’opera iconica entrata nell’immaginario di tutti i bambini dell’epoca, innamoratisi del basket proprio in quel modo. Questa volta, invece, saràad affiancare i celeberrimi protagonisti di tanti cartoni animati. La pellicola, diretta da Malcom D. Lee, avrà come filo conduttore il basket. Negli USA uscirà il prossimo 16 luglio, mentre in Italia bisognerà aspettare il mese di(sperando che isiano aperti al termine dell’estate…). La trama è molto semplice....

