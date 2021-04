VIDEO Alejandro Valverde torna alla vittoria dopo 582 giorni: trionfo al GP Indurain. Highlights e sintesi (Di sabato 3 aprile 2021) Alejandro Valverde è tornato alla vittoria dopo 582 giorni di digiuno. Il fuoriclasse spagnolo ha conquistato il GP Indurain 2021, alzando le braccia al cielo come non riusciva a fare dal 30 agosto 2019, giorno in cui si è impose nella settima tappa della Vuelta di Spagna. Il 41enne ha attaccato alla sua maniera e ha trionfato per distacco in questa gara di un giorno dedicata all’immenso campione iberico. Alle sue spalle si sono piazzati il kazako Alexey Lutsenko e lo spagnolo Luis Leon Sanchez, attardati rispettivamente di 6” e 15” con la casacca dell’Astana. Di seguito il VIDEO con gli Highlights del GP Indurain 2021. VIDEO Highlights GP ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)to582di digiuno. Il fuoriclasse spagnolo ha conquistato il GP2021, alzando le braccia al cielo come non riusciva a fare dal 30 agosto 2019, giorno in cui si è impose nella settima tappa della Vuelta di Spagna. Il 41enne ha attaccatosua maniera e ha trionfato per distacco in questa gara di un giorno dedicata all’immenso campione iberico. Alle sue spalle si sono piazzati il kazako Alexey Lutsenko e lo spagnolo Luis Leon Sanchez, attardati rispettivamente di 6” e 15” con la casacca dell’Astana. Di seguito ilcon glidel GP2021.GP ...

