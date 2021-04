“Via, porti malattie”: gli insulti razzisti alla ragazza colombiana | VIDEO (Di sabato 3 aprile 2021) Lei è una ragazza di 26 anni, colombiana, ma vive a Leverano, in Puglia . Quando è entrata in una cartoleria di Lecce due giorni fa è stata accolta con degli insulti razzisti: “Vai via da qui, sei una prostituta e ti devi allontanare con le malattie che porti qua”. Non solo: le è stato spruzzato in faccia dello spray detergente. E lei è dovuta andare in ospedale “Via, porti malattie”: gli insulti razzisti alla ragazza colombiana a Lecce VIDEO La ragazza si era recata nella cartoleria per inviare del denaro a casa con il servizio MoneyGram. Ma quando ha chiesto alla commessa di effettuare l’operazione lei si è ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Lei è unadi 26 anni,, ma vive a Leverano, in Puglia . Quando è entrata in una cartoleria di Lecce due giorni fa è stata accolta con degli: “Vai via da qui, sei una prostituta e ti devi allontanare con lechequa”. Non solo: le è stato spruzzato in faccia dello spray detergente. E lei è dovuta andare in ospedale “Via,”: glia LecceLasi era recata nella cartoleria per inviare del denaro a casa con il servizio MoneyGram. Ma quando ha chiestocommessa di effettuare l’operazione lei si è ...

