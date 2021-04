Via crucis con Papa Francesco in Piazza San Pietro. Le immagini della cerimonia (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 2 aprile Per la seconda volta la tradizionale Via crucis ha luogo durante la pandemia. Ecco le immagini della cerimonia in una Piazza San Pietro vietata al pubblico per evitare assembramenti. Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 2 aprile Per la seconda volta la tradizionale Viaha luogo durante la pandemia. Ecco lein unaSanvietata al pubblico per evitare assembramenti.

antoniospadaro : Signore, Padre buono, anche quest’anno abbiamo fatto memoria della Via Crucis del Figlio tuo Gesù, e lo abbiamo fat… - repubblica : Francesco chiude la Via Crucis: 'Donaci la forza di rialzarci quando non abbiamo più nemmeno il desiderio di farlo' - Avvenire_Nei : L'abbraccio di papa Francesco ai bambini della via Crucis - tizianag54 : RT @antoniospadaro: Signore, Padre buono, anche quest’anno abbiamo fatto memoria della Via Crucis del Figlio tuo Gesù, e lo abbiamo fatto c… - Quotidianinet : LA VIA CRUCIS DEI BAMBINI -