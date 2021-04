“Vi racconto come rivivrà Daste e Spalenga: con ristorante e 20 posti di lavoro” (Di sabato 3 aprile 2021) Tra poche settimane a Bergamo tornerà ad animarsi la ex centrale di Daste e Spalenga, simbolo del passato industriale della nostra città, che dopo quarant’anni torna a diffondere nuova energia, ora culturale, a partire dal quartiere che la ospita, Celadina. Il merito di questo sogno diventato realtà, come tutti i progetti più ambiziosi, è collettivo e coinvolge, oltre all’amministrazione comunale, diverse realtà associative e professionali del territorio. Tra i sognatori, quelli veri e quindi con i piedi ben piantati per terra, c’è Nutopia, la società che gestisce Edoné, il locale per eccellenza dei teenagers bergamaschi. Molto più che un bar, Edonè si propone come uno spazio giovanile di sperimentazione culturale e sociale. Uno spazio pubblico – dato in gestione dal comune di Bergamo – dove ci si diverte, si ascolta e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Tra poche settimane a Bergamo tornerà ad animarsi la ex centrale di, simbolo del passato industriale della nostra città, che dopo quarant’anni torna a diffondere nuova energia, ora culturale, a partire dal quartiere che la ospita, Celadina. Il merito di questo sogno diventato realtà,tutti i progetti più ambiziosi, è collettivo e coinvolge, oltre all’amministrazione comunale, diverse realtà associative e professionali del territorio. Tra i sognatori, quelli veri e quindi con i piedi ben piantati per terra, c’è Nutopia, la società che gestisce Edoné, il locale per eccellenza dei teenagers bergamaschi. Molto più che un bar, Edonè si proponeuno spazio giovanile di sperimentazione culturale e sociale. Uno spazio pubblico – dato in gestione dal comune di Bergamo – dove ci si diverte, si ascolta e ...

