"Vi porto nuove notizie". Ricoverata per Covid, come sta Elenoire Ferruzzi (Di sabato 3 aprile 2021) Sono giorni drammatici per Elenoire Ferruzzi, la star dei social – icona Lgbt che sta combattendo in ospedale contro il Covid. "Ho trovato ora un attimo di lucidità, – aveva raccontato sui social – sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il Covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine anche Ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura". Qualche giorno fa è arrivata la notizia dell'amico e socio Angelo Mazzone in un post su Facebook: "Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire ...

