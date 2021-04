“Vi denuncio!”. Isola dei Famosi 2021 senza pace, il vip è furioso dopo quello che è successo: “Siete solo squallidi” (Di sabato 3 aprile 2021) Brutte notizie per ‘L’Isola dei Famosi’ e per Ilary Blasi. Problemi legali sono infatti in arrivo a causa di una denuncia presentata da un vip, arrabbiatissimo dopo quello che è successo nell’ultima puntata dello scorso primo aprile. La padrona di casa ha infatti mandato in onda un filmato nel quale si è fatto riferimento a questa persona. Una volta appresa la notizia, il diretto interessato ha contattato i suoi avvocati perché furioso per quanto riferito sull’immagine della sua persona. A proposito del reality show Mediaset, Vera Gemma ha saputo da Miryea che Awed, che ricordiamo si era Isolato dal resto dei concorrenti proprio con la Gemma, ha chiesto scusa al gruppo e si è detto pentito del suo comportamento. “Non era triste che ero uscita io?”, ha domandato Vera a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Brutte notizie per ‘L’dei’ e per Ilary Blasi. Problemi legali sono infatti in arrivo a causa di una denuncia presentata da un vip, arrabbiatissimoche ènell’ultima puntata dello scorso primo aprile. La padrona di casa ha infatti mandato in onda un filmato nel quale si è fatto riferimento a questa persona. Una volta appresa la notizia, il diretto interessato ha contattato i suoi avvocati perchéper quanto riferito sull’immagine della sua persona. A proposito del reality show Mediaset, Vera Gemma ha saputo da Miryea che Awed, che ricordiamo si erato dal resto dei concorrenti proprio con la Gemma, ha chiesto scusa al gruppo e si è detto pentito del suo comportamento. “Non era triste che ero uscita io?”, ha domandato Vera a ...

