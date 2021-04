Vestiamoci da disco | anche di giorno come le protagoniste di «Sky Rojo» | o quasi

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 aprile 2021) Coral, Wendy e Gina. Le conoscete? Sono le tostissime protagoniste di Sky Rojo, ultimo successo targato Netflix che porta la firma dei creatori de La Casa di Carta. Tre amiche in fuga dai protettori del bordello in cui sono state sfruttate per anni. Corrono, sparano, guidano forsennate, fanno a botte. Sempre rigorosamente in minigonna, lustrini, macro bijoux, plateau e tacco a spillo. Che non rappresentano però il riflesso sartoriale della loro vita passata, tanto che le ragazze non se ne sbarazzano nemmeno una volta libere.