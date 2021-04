“Versus Medici” di Basquiat | asta da oltre 30 milioni

Advertising

HankHC91 : RT @Exibart: @Sothebys mette all'asta 'Versus Medici', un capolavoro di Basquiat del 1982, con una stima compresa tra i $35 e i 50 milioni… - Exibart : @Sothebys mette all'asta 'Versus Medici', un capolavoro di Basquiat del 1982, con una stima compresa tra i $35 e i… - CatelliRossella : 'Versus Medici' di Basquiat all'asta da Sotheby's in maggio - Arte - ANSA - solospettacolo : 'Versus Medici' di Basquiat all'asta da Sotheby's in maggio - Piaceremax : 'Versus Medici' di Basquiat all'asta da Sotheby's in maggio - Ultima Ora -

Ultime Notizie dalla rete : Versus Medici

Agenzia ANSA

NEW YORK, 30 MAR Jean Michel Basquiat sfida ie il Rinascimento italiano in una eccezionale tela all'asta da Sotheby's il 12 maggio: "" è il titolo del quadro completato dall'enfant prodige della Street Art nel 1982, lo stesso anno di "Untitled", il monumentale teschio acquistato nel 2018 per 110,5 milioni di dollari ...Jean Michel Basquiat sfida ie il Rinascimento italiano in una eccezionale tela all'asta da Sotheby's il 12 maggio: "" è il titolo del quadro completato dall'enfant prodige della Street Art nel 1982, lo stesso anno di "Untitled", il monumentale teschio acquistato nel 2018 per 110,5 milioni di dollari ...Sotheby's mette all'asta "Versus Medici", un capolavoro di Basquiat del 1982, con una stima compresa tra i $35 e i 50 milioni ...NEW YORK. Jean Michel Basquiat sfida i Medici e il Rinascimento italiano in una eccezionale tela all’asta da Sotheby’s il 12 maggio: “Versus Medici” è il titolo del quadro completato dall’enfant prodi ...