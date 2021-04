(Di sabato 3 aprile 2021) Al’organizzazionele dicelebra l’anniversario della morte di, politico e militare belga noto anche come “ildi”. Lo scorso mercoledì 31 marzo 2021 sulla pagina Facebook di Gioventù Nazionaleè stato pubblicato un post con scritto: “15/06/1906 – 31/03/1994. Per tutti coloro che ancora sognano un secolo di cavalieri”. Oggi, 3 aprile, la pagina Facebook deiveronesi dinon è più consultabile. I motivi non sono noti., politico nazionalista belga, fu il fondatore del rexismo ...

andreapurgatori : COMPLIMENTI ALLA DESTRA MODERNA. Verona, i giovani di #FratellidItalia celebrano Leon Degrelle, il 'figlio adottivo… - repubblica : Verona, i giovani di Fratelli d'Italia celebrano Leon Degrelle, il 'figlio adottivo di Hitler' - karlkamus : RT @PBerizzi: A Verona i giovani di Fratelli d'Italia celebrano Leon Degrelle, ufficiale nazista e 'figlio adottivo di Hitler'. Dedicato a… - VeraEsincera : RT @andreapurgatori: COMPLIMENTI ALLA DESTRA MODERNA. Verona, i giovani di #FratellidItalia celebrano Leon Degrelle, il 'figlio adottivo di… - stefanocopetti : RT @aledenicola: Verona, i giovani di Fratelli d'Italia celebrano Leon Degrelle, il 'figlio adottivo di Hitler' -

