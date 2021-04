Verona, i convocati di Juric per il Cagliari (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico del Verona, Ivan Juric ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di campionato contro il Cagliari di questo pomeriggio. Non saranno della partita lo squalificato Dawidowicz, e gli infortunati Cetin (trauma contusivo al polpaccio sinistro), Favilli (postumi distrattivi al muscolo adduttore della coscia destra), Kalinic (recuperato, ma non ancora in condizione), Gunter, Vieira e Benassi. Questo l’elenco completo: Portieri: Silvestri, Berardi, PandurDifensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Ceccherini, Magnani, Amione.Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Sturaro, Bessa, Tameze.Attaccanti: Salcedo, Colley, Lasagna. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico del, Ivanha diramato l’elenco deiper la sfida di campionato contro ildi questo pomeriggio. Non saranno della partita lo squalificato Dawidowicz, e gli infortunati Cetin (trauma contusivo al polpaccio sinistro), Favilli (postumi distrattivi al muscolo adduttore della coscia destra), Kalinic (recuperato, ma non ancora in condizione), Gunter, Vieira e Benassi. Questo l’elenco completo: Portieri: Silvestri, Berardi, PandurDifensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Ceccherini, Magnani, Amione.Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Sturaro, Bessa, Tameze.Attaccanti: Salcedo, Colley, Lasagna. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

