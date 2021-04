Verissimo, Tommaso Zorzi ammette: «Io ed Elettra Lamborghini ci siamo allontanati per il mio ex. Garko? Siamo solo amici» (Di domenica 4 aprile 2021) Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ospiti a Verissimo insieme a Iva Zanicchi per raccontarsi e per raccontare la loro avventura a L’Isola dei Famosi. Silvia Toffanin racconta la loro amicizia che va avanti da tempo e che probabilmente è una delle carte vincenti del programma. Tommaso nella casa del Grande Fratello ha confessato che in un periodo della loro vita di sono allontanati dopo che Elettra era rimasta molto amica dell’ex di Tommaso. Ma Zorzi precisa: «Non avevamo litigato ci Siamo solo allontanati, ma poi ci Siamo ritrovati ed è tutto come prima». Elettra poi racconta del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 4 aprile 2021)edospiti ainsieme a Iva Zanicchi per raccontarsi e per raccontare la loro avventura a L’Isola dei Famosi. Silvia Toffanin racconta la lorozia che va avanti da tempo e che probabilmente è una delle carte vincenti del programma.nella casa del Grande Fratello ha confessato che in un periodo della loro vita di sonodopo cheera rimasta molto amica dell’ex di. Maprecisa: «Non avevamo litigato ci, ma poi ciritrovati ed è tutto come prima».poi racconta del ...

