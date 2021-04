Verissimo | anticipazioni puntata 3 aprile | tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

(Di sabato 3 aprile 2021)e curiosità sulladi sabato 3del talk di Canale 5, condotto da. Eccogliin studio.Quest’oggi, dalle ore 16.00 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento di, talk condotto da. Vediamo glidi sabato 3su Canale 5. I primi ad entrare in studio saranno la cantante ed influencer Elettra Miura Lamborghini e l’influencer ed ex vincitore del Grande Fratello Vip , Tommaso Zorzi. I due, insieme alla cantante Iva Zanicchi, sono gli opinionisti del reality L’Isola dei Famosi, condotto sempre ...

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni Verissimo, puntata del 3 aprile: gli ospiti incredibili che si racconteranno - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni: ospiti della puntata del 3 aprile - veneredirimmel_ : Di verissimo amo guardare la pubblicità con le anticipazioni, soltanto per ripensare all'intervista caduta nell'obl… - SocialArtistOF : Domani, puntata imperdibile di Verissimo! Ospiti @ElettraLambo, @tommaso_zorzi, @MaxPezzali, @francescacheeks e ta… - zazoomblog : Anticipazioni Verissimo puntata del 3 aprile: gli ospiti incredibili che si racconteranno - #Anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo anticipazioni

Ecco tutte lee i vip che animeranno questo sabato 3 aprile nelle reti Mediaset e Rai. Gli ospiti di Silvia Toffanin aNuovo appuntamento conalle ore 15.30. Tra gli ...Max, stando allefornite da Mediaset , dirà:Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da non perdere quelle di mercoledì 14 aprile 2021. Nella puntata che andrà in onda su Rai 1 alle 15:55 in prima televisiva assoluta, Dora capirà come mai Nino è ...Non c’è pace per Tommaso Zorzi che in una settimana molto impegnata da un punto di vista lavorativo non dimentica di aggiornare i suoi moltissimi follower con riflessioni e anticipazioni. Come quella ...