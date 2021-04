Advertising

tommasosauro : #Verini (Pd) sui giornalisti intercettati: 'Fatto inquietante anche per la vicenda #Regeni' - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Verini sui

Umbria 24 News

Sta facendo discutere la vicenda delle intercettazioni verso i giornalisti, dopo il caso Libia della reporter Nancy Persia. A difendere la categoria è il deputato Pd Walter, coordinatore in commissione Antimafia del Comitato a tutela dei giornalisti minacciati "Sulla vicenda dei giornalisti d`inchiesta intercettati per mesi, con violazione della privacy, del ...... presieduto dall'onorevole Walter, ha convocato oggi in audizione le autrici del libro "#... outstream Le autrici hanno illustrato come l'associazione GiULiA giornaliste abbia lavoratotemi ...Il Comitato della commissione Antimafia che si occupa di intimidazioni e minacce ai giornalisti, presieduto dall’onorevole Walter Verini, ha convocato il 31 ... GiULiA giornaliste abbia lavorato sui ...I rumors danno in vantaggio la vicepresidente dell'assemblea nazionale Pd (60 a 30 o addirittura a 20, numero più, numero meno, dicono i bene informati) nonostante le polemiche suscitate dal j'accuse ...