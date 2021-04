Veglia di Pasqua 2021 Domani messa del Papa in tv | orari e dove vederla

(Di sabato 3 aprile 2021)Francesco nella Basilica di San Pietro, all'Altare della Cattedra, ha celebrato la solennele nella Notte Santa, nel rispetto del coprifuoco. In Basilica, alla presenza di un numero ...

Rivivi laPasquale Le parole del Papa Papa Francesco: "Ecco il primo annuncio diche vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è ...Il Papa: 'In questa buia pandemia Cristo ci dice di ricominciare'Nel ricordo gli uni degli altri, buona Pasqua. (hanno collaborato Marina Lomunno e Debora Ruffolo. Per segnalazioni: f.ognibene@avvenire.it) Perugia: il cardinale Bassetti celebra la Veglia nella ...03 aprile 2021 a. a. a. Pasqua 2021, per seguire la liturgia si ricorre alla tv. Culmine del Sabato Santo è la Veglia Pasquale con Papa Francesco che quest'anno, causa Covid, viene celebrata alle ore ...